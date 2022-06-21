Müge Anlı ilişkisi ne zaman başladı? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zamandır birlikteler? - Haberler

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Müge Anlı ilişkisi ne zaman başladı? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zamandır birlikteler?

Haberler.com - Gündem
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Müge Anlı ilişkisi ne zaman başladı? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zamandır birlikteler?

Canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran Müge Anlı, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Müge Anlı ilişkisi ne zaman başladı? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zamandır birlikteler? İşte, detaylar…

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, canlı yayında yaptığı özel hayat açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. 49 yaşındaki Müge Anlı, Müge Anlı ilişkisi ne zaman başladı? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zamandır birlikteler?

Müge Anlı, "Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu." açıklamasını yaptı.

Müge Anlı'nın bu açıklaması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı. Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği iddia edildi. Taze Magazin'de yer alan habere göre; Anlı'nın kına gecesine Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öne sürüldü.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 1 yıldır birlikte olduğu tahmin ediliyor. Çiftin ne zaman ve nerede evleneceği merak konusu.

Haberler.com - Gündem

Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı Gündem Magazin Haberler

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