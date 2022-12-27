Müge Anlı Hüda Özden kim? sorusu merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine ilginç anlara sahne oldu. İddialara göre kocasından ayrılmasının ardından evden kaçan ve yeniden eve döndüğünde başkasından hamile olan Hüda Özden, yeniden kocasıyla ve onun sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı. Peki, Müge Anlı Hüda Özden kimdir? Müge Anlı Hüda Özden - Ferdi Özen olayı nedir?

MÜGE ANLI HÜDE ÖZDEN KİMDİR?

İddialara göre kocasından ayrılmasının ardından evden kaçan ve yeniden eve döndüğünde başkasından hamile olan Hüda Özden, yeniden kocasıyla ve onun sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı. Fakat bir süre sonra yeniden ortadan kaybolan Özden, başkasından olan çocuğu da kocasına bıraktı. Canlı yayına katılan Ferdi Özden, kendisinin çalıştığı sırada eve başka erkekler alındığını öne sürdü. Bu sözler büyük şaşkınlık yarattı. Hüde Özden'in madde bağımlısı olduğu da öne sürüldü. Hüda Özden ve Ferdi Özden, bugün Müge Anlı'nın stüdyosunda canlı yayında yüzleşti. İki taraf birbiri hakkında iddialarda bulunurken, Hüda Özden adlı kadının iddiaları resmen kan dondurdu. Kocasının kendisini başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyleyen Hüda Özden, "Ses sus. Beni adam adam gezdirdin. Beni sattın" ifadelerini kullandı. Eski eşinin iddialarının ardından yeniden söz alan Ferdi Özden ise, "Madem ben bu kadını sattım. Neden benim yanıma geliyor. Zavallı bir insan değil o. Parası bitince benim yanıma geliyor" dedi. Diğer yandan Ferdi Özden'in şu anda ilişki yaşadığı Yağmur adlı kadın hakkında ortaya atılan bir iddia da stüdyoda gerginlik yaşanmasına neden oldu. Telefonla canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi "Bundan 1 ay önce, Sultanbeyli Halep caddesi var. Bu Suriyelilerin meşhur olduğu bir sokak. O sokakta arkadaşımın berberi var. O berberin yanında oturmuş çekirdek yiyorduk. O Yağmur Hanım yanımıza geldi selam verip... Bize şöyle bir şey söyledi; 'Güzel bir bayanım var elimde, ister misiniz gençler?' dedi. Biz ilgilenmediğimizi söyledik. Hanımefendi şu an orada. Yağmur Hanım orada şu an iki kelimeyi bir araya getiremiyor ama yanımızda hiç öyle konuşmuyordu." şeklinde konuştu. Yağmur ise bunları duyunca "Yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar" diyerek bağırmaya başladı. Stüdyoda dizlerine vurmaya başlayan Yağmur, "Böyle bir şey yok" dedi. Yağmur ayağa kalkıp bağırırken stüdyo bir anda karıştı. O anlarda Hüda'nın güldüğü dikkatlerden kaçmadı.