Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümde Kastamonu'da 17 yıldır ulaşılamayan Hatice Musaoğlu olayı konu aldı. Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA HATİCE MUSAOĞLU OLAYI NEDİR?

17 yıldır kayıp olan Hatice Musaoğlu'nun başına ne geldiği sorusu yanıt arıyor. 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Hatice Musaoğlu'nun çocukları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili yüzleşti. Programda, Hatice Musaoğlu'nun kaybolmasıyla ilgili sorular ve ayrıntılar mercek altına alındı. Ayrıca, programda Hatice Musaoğlu'nun çocuklarının, "annemi ben değil sen öldürdün" şeklindeki iddiaları da gündeme geldi.