Müge Anlı hasta mı, rahatsızlığı ne? Müge Anlı ciğerlerinde ne var?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Müge Anlı, canlı yayında ciğerinde rahatsızlık olduğunu söyledi. Peki, Müge Anlı hastamı, rahatsızlığı ne? Müge Anlı ciğerlerinde ne var?

Yıllardır okuma-yazma seferberliği için çaba gösteren ünlü sunucu bu olayla birlikte hastalığını itiraf etti. Müge Anlı hastamı, rahatsızlığı ne? Müge Anlı ciğerlerinde ne var?

MÜGE ANLI HASTA MI, RAHATSIZLIĞI NE?

Ciğerlerinde lekelenme olduğunu söyleyen Anlı "Bak sesime, sesimi normal duyan var mı kaç yıldır? Hiç kolay olmuyor o işler.' Aa Müge okuma-yazma seferberliği çıkarttı' diye seferberlik olduğunu mu sanıyorsunuz? Kendimi paraladım." diyerek isyan etti. Başarılı sunucu ciğerlerindeki lekelenme yüzünden çok sık ve kolay bir şekilde hastalandığını belirten ve sık sık antibiyotik kullanmak zorunda olduğunu dile getirdi.