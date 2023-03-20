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Müge Anlı hangi partiden aday olacak? Müge Anlı milletvekili adayı mı oldu?

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14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken ünlü ekran yüzü Müge Anlı'nın AK Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Müge Anlı cephesinden beklenen açıklama geldi. Peki, Müge Anlı hangi partiden aday olacak? Müge Anlı milletvekili adayı mı oldu?

AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor? Gözlerin çevrildiği Müge Anlı sessizliğini bozduAK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor? Gözlerin çevrildiği Müge Anlı sessizliğini bozdu
Bomba iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor?Bomba iddia! Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili adayı mı oluyor?

Ekranların başarılı sunucusu Müge Anlı, AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Canlı yayında konuyla ilgili konuşan Anlı, "Böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım" dedi. Açıklama ile Müge Anlı hangi partiden aday olacak? Müge Anlı milletvekili adayı mı oldu gibi sorular yanıtını buldu.

MÜGE ANLI ADAY OLACAK MI?

Bugünkü canlı yayında hakkındaki adaylık iddiasıyla ilgili konuşan Müge Anlı, şunları söyledi: "Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç!"

"Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok. 2,5'a aday maday olmam ben. En az 25-30 yapın da şanımız yürüsün."

Seçim Sonuçları

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