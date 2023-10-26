Sevilen sunucu Müge Anlı ATV ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını kaçırmak istemeyen izleyiciler ise internet üzerinde Müge Anlı hangi kanalda? Araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Müge Anlı hangi kanalda? Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Müge Anlı hangi kanalda? Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Müge Anlı hangi kanalda? Sorusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümlerini izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün ekranlarda yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert birçok kişi tarafından sıklıkla takip ediliyor. Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Peki, Müge Anlı hangi kanalda? Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

MÜGE ANLI HANGİ KANALDA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Buna göre Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümlerini izleyiciler hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranları üzerinde izleyebilirler. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip etmek için ATV kanalının internet sitesinden canlı yayına ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI NEVRİGÜL ALAN OLAYI NEDİR?

2 Eylül'de kaybolan iki çocuk annesi Nevrigül Alan, 18 Ekim'de ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Müge Anlı'nın programında yüzleşen Alan'ın kardeşleri canlı yayında birbirine girdi. Ablasının ölümünde kardeşi Nazmiye Tutaner'in parmağının olduğunu söyleyen Abdullah Tutaner, gözyaşları içinde "Kardeşimin tutuklanmasını istiyorum" dedi.