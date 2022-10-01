Atv ekranlarının en sevilen programlarından bir tanesi olan ve yayınlandığı vakitler arasında birçok izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran başarılı program Müge Anlı hafta sonu var mı? Sorusu, özellikle programı seven izleyiciler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, Müge Anlı hafta sonu var mı? Müge anlı bugün neden yok, cumartesi günleri var mı? Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta sonu yayınlanıyor mu?

Müge Anlı hafta sonu var mı? Sorusu, birçok Müge Anlı İle Tatlı Sert izleyicisinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor ve Müge Anlı hafta sonu var mı? Müge anlı bugün neden yok, cumartesi günleri var mı? Gibi sorular ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. İlginç vakaların ve sorunlar yer aldığı program, kimi zaman insanların tüylerini kabartan olaylar ile sonuçlanabiliyor. Peki, Müge Anlı hafta sonu var mı? Müge anlı bugün neden yok, cumartesi günleri var mı? Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta sonu yayınlanıyor mu?

MÜGE ANLI HAFTA SONU VAR MI?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, sadece hafta içi Atv ekranlarında yer almaktadır. Hafta sonu Müge Anlı programı yayınlanmamaktadır. Müge anlı yerine Atv ekranlarında hafta sonları Bir Küçük Gün Işığı ve Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet programları yer alıyor.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...