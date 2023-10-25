Müge Anlı güvenlik Yılmaz kimdir, İnstagram hesabı ne? Yılmaz Karaman kaç yaşında? Müge Anlı güvenlik olayı nedir?

Müge Anlı'nın programında tanınan güvenlik görevlisi Yılmaz Karaman'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Yılmaz Karaman'ın Instagram hesabı da takipçileri tarafından sorgulanıyor. İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Müge Anlı'nın programında yer alan güvenlik Yılmaz kimdir merak konusu oldu. Sosyal medyada gündeme gelen olayın ardından Müge Anlı güvenlik olayı araştırılmaktadır. Peki, Müge Anlı güvenlik Yılmaz kimdir, İnstagram hesabı ne? Yılmaz Karaman kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI GÜVENLİK OLAYI NEDİR?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2 Eylül'de kaybolan iki çocuk annesi Nevrigül Alan, 18 Ekim'de ağaca asılı halde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Ablasının ölümünde baş şüpheli olarak görülen günlerdir "Erkeklerden nefret ediyorum" sözleriyle adından söz ettiren Nazmiye'nin programın güvenlik görevlisine mesaj attığı ortaya çıktı. Canlı yayında Nazmiye'nin attığı mesajları okuyan Müge Anlı, "Azmış kudurmuşsunuz" diyerek tepki gösterdi.

MÜGE ANLI GÜVENLİK YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz Karaman, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında güvenlik olarak çalışmaktadır. Yılmaz Karaman, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunudur. Müge Anlı'nın canlı yayında Nazmiye Tutaner'in kendisine attığı mesajları okumasının ardından sosyal medyada gündem olmuştur.

MÜGE ANLI GÜVENLİK YILMAZ İNSTAGRAM HESABI NE?

Müge Anlı programında güvenlik olarak çalışan Yılmaz Karaman, İnstagram'da @ylmzzkrmn kullanıcı adıyla 9.070 bin takipçiye sahiptir. Sosyal medyaya yüklediği videolarla dikkat çeken Karaman, TikTok'ta aynı kullanıcı adıyla 19.6 bin takipçiye ulaşmıştır.