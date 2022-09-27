Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı yeni sezonda da belirsizlikleri çözüyor. Peki, Müge Anlı Gülseren Çınar bulundu mu? Müge Anlı Gülseren Çınar kimdir? 27 Eylül Müge Anlı ne oldu?

Atv ekranının en çok izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç, esrarengiz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olayların sır perdesini ise Müge Anlı kaldırıyor. Haftaiçi her gün saat 10:00'da izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzerinde durulan konular bir diğer yandan da gündem oluyor. Seyircilerin sıkı sıkıya takip ettiği, merak edip araştırdığı konular arasında şimdi ise 3 çocuk annesi Gülseren Çınar olayı var. Müge Anlı Gülseren Çınar bulundu mu? Müge Anlı Gülseren Çınar kimdir? 27 Eylül Müge Anlı ne oldu?

MÜGE ANLI GÜLSEREN ÇINAR BULUNDU MU?

56 Yaşındaki Gülseren Çınar Aydın'da kaybolmuştu. Kızı Yasemin ise annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yasemin, annesinin evden gitmesine sebep olarak tanıştığı bir hocanın Gülseren Çınar'a " Sende tılsımlar var, onun etkisindesin." Demesi üzerine Gülseren Çınar, tüm birikiminden olmuştu. Evinden ve arsasını hoca yüzünden kaybeden Gülseren Çınar'ı kızı Yasemin Çınar arıyor. Yasemin Çınar'ın annesi ve babası Almanya'da sorunsuz bir evlilik ile yaşıyorken bir gün Aydın'dan tüm birikimleri satarak kayıp oldu. Geçen sene Nisan ayında hoca ile tanışmış ve hoca evin tapu fotoğraflarını çekmiş ve Gülseren Çınar'a musallat olunduğunu söylemiş. Gülseren Çınar ise hocaya inanarak ne dediyse yerine getirmişti. Müge Anlı ekibi ise Gülseren Çınar'ı bugün buldu.