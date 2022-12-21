Müge Anlı'nın programında ilginç anlar, sosyal medya üzerinde merak konusu oldu. Yayında filtre kullanmadığı bilinen Anlı'nın kameranın sallanması nedeniyle göz torbaları ortaya çıktı ve Müge Anlı filtre kullanıyor mu? Sorusu gündeme geldi. Peki, Müge Anlı filtre kullanıyor mu? Müge Anlı filtre kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Müge Anlı filtre gerçek mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı konular nedeniyle ciddi ilgi görüyor. Fakat program son olarak ele aldığı olaylar nedeniyle değil, Müge Anlı'nın kullandığı filtre nedeniyle gündeme geldi. İzleyiciler Müge Anlı filtre kullanıyor mu? Sorusunu merak ediyor ve Müge Anlı filtre kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Sorusu ile birlikte araştırıyor. Peki, Müge Anlı filtre kullanıyor mu? Müge Anlı filtre kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Müge Anlı filtre gerçek mi?

MÜGE ANLI FİLTRE KULLANIYOR MU?

Müge Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca göz altı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir konuşmasında ''Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır'' sözleri yeniden gündeme geldi.