Müge Anlı Ezel Bayraktar olayı nedir ve Ezel Bayraktar olayında son durum ne olduğu araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir kanser hastası yengesinin tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar'ın konusu işleniyor. Müge Anlı Ezel Bayraktar olayı nedir? Ezel Bayraktar olayında son durum ne? soruları gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı Ezel Bayraktar olayı nedir? Ezel Bayraktar olayında son durum ne?

Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ezel Bayraktar olayı nedir, son durum ne olduğu gündeme geliyor. Müge Anlı Ezel Bayraktar olayı nedir ve Ezel Bayraktar olayında son durum ne olduğu araştırılıyor. Müge Anlı Ezel Bayraktar olayı nedir? Ezel Bayraktar olayında son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI EZEL BAYRAKTAR OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir kanser hastası yengesinin tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar'ın konusu işleniyor. Oyuncu olmak için Ömer olan adını hayranı olduğu diziden etkilenerek Ezel Bayraktar olan değiştiren genç adam, abisi ve yengesine olan borcunu ödemek için çalışmaya başladı.

EZEL BAYRAKTAR OLAYINDA SON DURUM NE?

Ezel Bayraktar'a iş teklifi geldiğini ve çalışmaya başladığını söyleyen Müge Anlı, "Bizi bir ayakkabı mağazasının sahibi aradı. Başta dedim ki niye Ezel'i istiyor falan. Sonra baktım ki o da Instagram'a videolar çekiyor, oradan satışlar yapıyor, yani sosyal medyayı iş için aktif olarak kullanıyor. Anladım ki Ezel'i de bu şekilde değerlendirmek istiyor. 15 bin TL de maaş teklif etti. Gayet iyi bir rakam. Dün Ezel oraya gitti" dedi.

Borçlarından dolayı hayali olan oyunculuğa ara veren Ezel Bayraktar, yeni işinde çalışmaya başladı. Ezel'i izlediğini, yanlarında çalışmasını istediklerini, ilerleyen zamanlarda eğitimini alıp oyunculuk yapabileceğini söyleyen mağaza sahibi, Bayraktar'ın oyunculuk yeteneğini kullanarak ayakkabıların reklamını yapmasını istedi. İşe başlayan Bayraktar, kadın hayranlarına seslenerek "Mesela bu botu giyip benim yanıma gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ezel ilk iş gününde işvereniyle anlaştı ve hatta ilk yevmiyesini de aldı. Ancak dükkan sahibi "Bunu yengeye veriyorsun, bundan sonra da her hafta haftalığını aldığın zaman yengeye verip geliyorsun" şeklinde konuştu. Ezel Bayraktar ise Anlı'nın "Bu benim için daha ciddi bir iş. Onlar sana meslek öğretirler, senin de faydan dokunur. Ne dersin?" sözleri üzerine "Hafta sonunu bir geçireyim. İşlerim var onları yapayım. Hafta içi konuşacağım. Günlüğümü de vereyim yengeme" dedi. Ancak kanser hastası kadın, Bayraktar'ın parasını almadı.