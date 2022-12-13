ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sıkı sıkıya takip ediliyor. Müge Anlı programında yer alan Ezel Bayraktar ise merak konusu oldu. Her gün işlenen konularla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merak ediliyor. Peki, Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir? Ezel Bayraktar olayı ne? Müge Anlı Ömer kimdir?

Müge Anlı Ezel Bayraktar kim? sorusu merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine ilginç anlara sahne oldu. Ağabeyi ve yengesinin kendisine paraları verdiğini, o parayla ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Oyunculuk yapmaya başladığını anlatan iddiaların odağındaki kişi, parayı zamanla geri ödeyeceğini de söyledi. Peki, Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir? Ezel Bayraktar olayı ne? Müge Anlı Ömer kimdir? Detaylar haberimizde.

MÜGE ANLI EZEL BAYRAKTAR KİMDİR?

Eşinin kanser tedavisi için kullanacakları 300 bin TL'yi kardeşi Ömer Can Aslanhan'a kaptırdığını söyleyen Mehmet Aslanhan, canlı yayında mağdur olduğunu söyleyerek kardeşine seslendi. Tuğba hanım ise "Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Ancak şimdi kanser tedavim için kullanılacaktı. Bu kişi hem sağlığımı, hem de hayallerimi çaldı. İnsan insana bunu yapar mı?" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Seyyar satıcılık ve köfte satarak geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Aslanhan, 5 aydır ulaşamadığı kardeşi Ömer Can Aslanhan'a çağrıda bulunarak "Ortaya çık paramızı ver" dedi.

Hakkındaki iddiaların ardından bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkarak ailesiyle yüzleşen Ömer Can Aslanhan'ın hem adını hem de soyadını değiştirmesi dikkat çekti. Adını diziden etkilenerek "Ezel" olarak değiştiren genç adam, soyadını da "Bayraktar" yaptı. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı "Ezel Bayraktar" karakterinden etkilenen Aslanhan, Müge Anlı'nın "Bayağı süslü püslü birisin" demesinin ardından "Evet karakterim böyle projelerim var. Oyuncu olacağım. Yeni bir proje var yeni imza attım. Para kazanınca paralarını vereceğim. Adımı da soyadımı da ailem yüzünden değiştirdim. Bunların soyismini bile kullanmak istemiyorum. Ezel Bayraktar'ı seviyorum" dedi.

Müge Anlı'nın "Kanser hastası yengenin parasını niye harcadın?" diye çıkışmasının üzerine ise "Kendisi verdi. Ben vermeyin dedim. Bilerek verdiler. Faizini yemek için verdiler. Parayı yedim. Kabul ediyorum. Ben onları suçlamıyorum. Hırsızlık yapmadım" diyerek kendisini açıkladı.

Abisi ve yengesinin iddiasına cevap veren yeni adıyla Ezel Bayraktar, "Benim ailem bana sahip çıkmadı. Çoğu uyuşturucu bağımlısı. Ağabeyim parayı güvendiği için bana verdi. Bana verme dedim ama verdi. Parayı ihtiyacım için kullandım. Evimden işimden oldum bu yüzden kullandım parayı. Çarçur ettim. Oyunculuk için yatırım yaptım. Eğitim aldım. Benim ailem kötü, Tuğba'nın ailesi de dolandırıcı" ifadelerini kullandı.

EZEL DİZİSİ EZEL BAYRAKTAR KARAKTERİ KİM?

Ömer Uçar, bir tamirhanede çırak olarak çalışmakta ve ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat sürdürmektedir. Babası Mümtaz Bey, marangoz ve aile şerefine çok dikkat eden, dürüstçe yaşamayı kendine ilke edinmiş bir insandır. Annesi Meliha Hanım, görme engelli ama sezgileri çok kuvvetli bir kadındır. Ömer etrafındakilere çok çabuk inanan ve güvenen birisidir. Tamirhanedeki abisi saydığı Kerpeten Ali (Ali Kırgız), ve çocukluktan arkadaşı olan Cengiz, en yakın arkadaşlarıdır. Ve bir de uğruna canını verebileceği, âşık olduğu Eyşan'ı vardır.