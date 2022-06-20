Müge Anlı, devlet memuru olan Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Müge Anlı'nın ekranda yaptığı açıklama sonrası Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor gibi konular merak edilirken Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir araştırıldı.

MÜGE ANLI EVLENİYOR MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı evleneceğini açıkladı. Müstakbel eşinin adını da canlı yayında açıklayan Müge Anlı, yeni sezonda evli olarak karşısına çıkacağım dedi Müge Anlı, devlet memuru olan Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenecek.

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınızı adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" dedi.

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