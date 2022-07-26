Özel hayatı merak konusu olan ünlü sunucunun bir de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, ' Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiği ortaya çıktı. Efe Anlı ablası Müge Anlı'ya benzetildi. Peki, Müge Anlı erkek kardeşi kim? Müge Anlı erkek kardeşi Efe Anlı kimdir?

MÜGE ANLI ERKEK KARDEŞİ EFE ANLI KİMDİR?

Özel hayatı merak konusu olan ünlü sunucunun bir de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiği ortaya çıktı. Efe Anlı ablası Müge Anlı'ya benzetildi.

Anlı, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum" demişti.