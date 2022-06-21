Ünlü televizyoncu Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurması gündemdeki etkisini koruyor. Anlı'nın Yüzbaşıoğlu ile sade bir tören ile dünyaevine gireceği öğrenildi. Peki, Müge Anlı düğünü nerede yapılacak, nikah hangi salonda olacak?

MÜGE ANLI NE ZAMAN EVLENECEK?

2.Sayfa'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, 25 Haziran Cumartesi günü nikah masasına oturacak. Çift, aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile evlenecek.

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" diyerek sevenlerini mutlu etmişti.

MÜGE ANLI DÜĞÜNÜ NEREDE YAPILACAK?

Düğün organizasyonunun nerede yapılacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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