Müge Anlı Dj Gezgin'i kim, nereye gömdü? Müge Anlı Dj Gezgin'i buz kalıbına mı koydu? Dj Gezgin cesedi göle mi atıldı? 16 Eylül Müge Anlı neler oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde gündem olan olay Dj Gezgin olayıydı. Lakabı Dj Gezgin olan Mehmet Karahan'ın şüpheli ölümü ardından Müge Anlı Dj Gezgin cinayetini çözmek için araştırmalara başladı. Peki, Mehmet Karahan'ı kim, nereye gömdü? Müge Anlı Dj Gezgin'i buz kalıbına mı koydu? Dj Gezgin cesedi göle mi atıldı? 16 Eylül Müge Anlı neler oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan ve sıkı sıkıya takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Dj gezgin cinayeti seyirciler tarafından merakla araştırılıyor ve takip ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert seyircileri ise Mehmet Karahan cinayetinde neler olduğunu merak ediyor. Mehmet Karahan'ı kim, nereye gömdü? Müge Anlı Dj Gezgin'i buz kalıbına mı koydu? Dj Gezgin cesedi göle mi atıldı? 16 Eylül Müge Anlı neler oldu?

DJ GEZGİN CİNAYETİNDE NE OLDU?

Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Mehmet Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede kafatası bulunması üzerine olay daha da netliğe kavuştu. Geçtiğimiz sezon açıklamaları ile herkesi şaşırtan Fatma Karadağ, kardeşini para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğü iddia etmişti. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanan Alim Karadağ cinayet hakkında kafaları karıştırdı. Fatma Karadağ sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü iddia ederek şüpheli olarak onu gösterdi. Fatma Hanım Cemal Bey ile Mehmet Karahan'ın mutfakta konuştuğunu söylemişti. Aralarında bir durum olduğunu düşünen Fatma Karadağ, suçlu olarak Cemal Bey'i gösteriyor. Geçen günlerde iddialara yanıt vermek için programa canlı bağlandı. Fatma Karadağ, Cemal Durmaz'a şu sözleri söyledi; "Beni odaya kilitleyip kardeşimi öldürdün. Beni dövdün. Kardeşime vurduğunda yerde yatıyordu. Ambulans çağır dedim niye çağırmadın. Çağıramam dedin" Bu sözlerin üzerine Cemal Durmaz ise şu sözlerle karşılık verdi; "Ben sadece güvercin besledim. Fatma bana komplo kuruyor. Fatma, kuyruk acısı olduğu için bana yalan söylüyor. Fatma ile aynı evi paylaşmadık. O evde ben sadece güvercin besledim. Ben sokaktaki hayvanlara da bakıyorum".Henüz Dj Gezgin'i kimin öldürdüğü bulunamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayeti açıklığa çıkartmak için araştırmalar devam ediyor.

MÜGE ANLI DJ GEZGİN'İ BUZ KALIBINA MI KOYDULAR?

15 Eylültarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefon ile katılan bakkal, Cemal Durmaz'ın gece saat 03:00 civarında buz kalıbı aldığını söyledi. Bunun ardından DJ Gezgin'i öldüren kişi olarak şüpheli olan kişi Cemal Durmaz oldu.

DJ GEZGİN CESEDİ GÖLE Mİ ATILDI?

Dj Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ şu sözleri söyledi; "Cemal ve arkadaşı beni hayvanat bahçesi ve göl olan bir yere götürdü. Kardeşimi hayvanat bahçesine gömmüş veya o göle atmış olabilirler." Ardından ise Cemal Durmaz'ın arkadaşı Onur Gültepe yerin Gediz Irmağı Deltası olduğunu belirtti. Fatma Karadağ, Gediz Irmağı Deltası'nın kendisinin götürüldüğü yer olmadığını söyledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir görgü tanığı ise 2017 Şubat ayında Gediz Irmağı Deltası'na şüpheli bir araç geldiğini ve ceset taşırmış gibi bir çuval taşıdıkları iddiasında bulundu.

DJ GEZGİN HANGİ RADYODA?

2017 yılında Manisa'da şüpheli şekilde kaybolan Dj Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında detaylar gün yüzüne çıkıyor. Mehmet Karahan'ın kardeşi Fatma Karadağ, Müge Anlı'dan yardım istedi. Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı.