Müge Anlı Derya olayı merak ediliyor. Müge Anlı'nın programında cinayete kurban giden 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya, anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Şimdi ise Müge Anlı'da Derya olayı yer almıyor. Peki, Müge Anlı Derya olayı neden yok? Müge Anlı Derya Olayı ne oldu? Müge Anlı'da Derya Yalçınkaya neden yok?

Müge Anlı Derya olayı neden yok? Cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım'ın olayı gündemde yerini aldı. Şimdi ise programda Derya Yalçınkaya'nın neden yer almadığı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı Derya olayı neden yok? Müge Anlı Derya Olayı ne oldu? Müge Anlı'da Derya Yalçınkaya neden yok?

MÜGE ANLI DERYA OLAYI NEDEN YOK?

Canlı yayındaki çoklu ilişki itirafıyla gündem olan Derya Yalçınkaya olayının Müge Anlı'da işlenmemesinin nedeni belli oldu. Buna göre konuya savcılık tarafından yayın yasağı getirildiği ve araştırmanın bundan sonraki kısmının gizli bir şekilde yürütüleceği aktarıldı. Konunun ciddi şekilde gündem olmasının ardından adli makamların konuya el koyduğu ve araştırmanın bundan sonraki kısmının gizli şekilde yürütüleceği belirtildi. Getirilen yayın yasağı nedeniyle de Müge Anlı ve ekibi başka konulara yönelmek zorunda kaldı.

MÜGE ANLI DERYA YALÇINKAYA KİM?

Bir çocuk babası Selim Yalçınkaya 11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında başında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cinayetini çözmeye çalışıyor. Canlı yayına çıkan aile ise oğullarının başını ihanet yüzünden boşandığı eski gelinleri Derya Hanım'ın yaktığını ileri sürdü.

Oğullarının evliliği boyunca aldatıldığını söyleyen aile, babalarının da gelinlerinin görüştüğü kişiyle kavga ederek cezaevine girdiğini söyledi. Oğullarının bir düşmanının olmadığını belirten aile, eski gelinlerini suçladı. Canlı yayına gelerek ihaneti kabul eden Derya Hanım'ın ihanetle ilgili eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı ise sinirden ne diyeceğini bilemedi. Canlı yayında Derya Hanım'ın ihanetin ardından eşi Selim Yalçınkaya'ya itiraf ettiği ihanet mesajlarını okuyan Müge Anlı, "Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez. Bunları sen yazdın mı? Bu ne demek yani" diyerek tepki gösterdi.

İhanet mesajlarını kabul eden Derya Hanım "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum. Psikolojim bozuktu. Benim attığım mesajları kırpmışlar. Adıma sahte hesaplar açılmış, ben bunları bu şekilde yazmamıştım" dedi. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Sen bunları yazarak neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsün mü gitsin o adamı mı öldürmesini hedefliyordun? Şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü. Senin kafan kırık mı? Amacın ne?"

Daha önceki programlarda Selim'in eski eşi Derya'nın, eşiyle arasında geçen mesajlaşmalar ortaya çıkmış ve bu mesajlar Müge Anlı dahil hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına uğratmıştı. Programda Derya'nın, eski eşine attığı "ihanet yazışmalarını" gösteren sunucu Müge Anlı, "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" demişti.

Programın yeni bölümünde de Yalçınkaya cinayeti gündeme gelirken, eski eş Derya, "ihanet yazışmalarıyla" ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Mesajlara açıklık getirmek istediğini söyleyen Derya, "Söyleyemedim ama artık benim üstüme yönelen bir şey var. Selim'in bana bu mesajları ayrıntısıyla yazdırmasının amacı kendisini tatmin etmesi aslında" dedi.

Derya, eşinin "çoklu ilişki" itirafını yanında oturan kadının yüzünü kapatarak izlemesi dikkat çekti. Sözlerine devam eden Derya, "Benim bu mesajları atmamın nedeni, kendisi bana sürekli baskı yapıp, artık bunu normal bir şeye getirmişti kendini tatmin etmek için" şeklinde konuştu.