Müge Anlı Derya ne oldu? Müge Anlı Derya olayı neydi, Derya ne paylaştı? Müge Anlı Derya Yalçınkaya olayı!

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programının işlediği olaylar arasında yer alan ve büyük yankı uyandıran Derya Yalçınkaya olayı vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Son olarak yayın yasağı geldiği gerekçesiyle işlenmesinin bırakıldığı iddia edilen olayın hukuki süreci devam ediyor. Peki, Müge Anlı Derya ne oldu? Müge Anlı Derya olayı neydi, Derya ne paylaştı? İşte, Müge Anlı Derya Yalçınkaya olayı!

Müge Anlı Derya ne oldu? Müge Anlı'nın Tatlı Sert programının işlediği olaylar arasında yer alan ve büyük yankı uyandıran Derya Yalçınkaya olayı vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Son olarak yayın yasağı geldiği gerekçesiyle işlenmesinin bırakıldığı iddia edilen olayın hukuki süreci devam ediyor. Peki, Müge Anlı Derya ne oldu? Müge Anlı Derya olayı neydi, Derya ne paylaştı? İşte, Müge Anlı Derya Yalçınkaya olayı detaylar...

MÜGE ANLI DERYA NE OLDU?

Müge Anlı'nın programında yaptığı çoklu ilişki itirafıyla akıllara durgunluk veren Derya Yalçınkaya, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Son olarak profil fotoğrafını oğlu ile değiştiren ve "Alparslanım" yazan Yalçınkaya'nın paylaşımı da dikkat çekti. Paylaşımda, "Dağ olsa bu kadar ihanete yıkılırdı ama ben yıkılmadım" ifadeleri yer alıyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Olayların odağındaki isim Derya Yalçınkaya da sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Son olarak profiline oğlu ile olan fotoğrafını koyan Yalçınkaya, bilgilendirme kısmına ise oğlu Alparslan'ın adını ekleyerek kalp koydu.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Derya Yalçınkaya'nın TikTok üzerinden yaptığı son paylaşım da dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda "Dağ olsa bu kadar ihanete yıkılırdı. Ama ben yıkılmadım" ifadeleri yer alıyor. Video yarım milyona yakın izlenme aldı.

Derya Yalçınkaya