Müge Anlı, Kızılay aracılığı ile canlı yayında başlattığı yardım kampanyasında rekor bir bağış topladı. Müge Anlı depremzedeler için ne kadar bağış topladığı merak ediliyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda Müge Anlı depremzedeler için ne kadar bağış topladığı araştırılıyor. Peki, depremzedeler için ne kadar bağış topladı?

Müge Anlı depremzedeler için ne kadar bağış topladığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde depremzedeler için Müge Anlı Kızılay aracılığı ile yardım kampanyası başlattı. Müge Anlı depremzedeler için ne kadar bağış topladığı araştırılıyor. Müge Anlı depremzedeler için ne kadar bağış topladı? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI DEPREMZEDELER İÇİN NE KADAR BAĞIŞ TOPLADI?

Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu.

Müge AnlıKızılay aracılığı ile canlı yayında başlattığı yardım kampanyasında rekor bir bağış topladı. Sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Anlı, depremzedeler için topladığı miktarı paylaştı.