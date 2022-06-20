Müge Anlı sevgilisi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli ve mesleği ne soruları gündeme geliyor. Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı'dan evlilik müjdesi! Müge Anlı sevgilisi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI KİMİNLE EVLENİYOR?

Başarılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı programcı Müge Anlı, bugünkü canlı yayında evleneceğini duyurdu. Bir süredir İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olan Anlı, yakında nikah masasına oturacak.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınızı adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" dedi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

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