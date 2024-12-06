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Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri...

Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri...
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 6 Aralık ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 6 Aralık Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Şantiyede çalıştığı dönemde Seda'nın şantiyenin kapısına geldiğini, kendisini Zeynep olarak tanıtıp "gidecek yerim yok burada kalabilir miyim?" Dediğini, kalacak yer konusunda yardımcı olduğunu, bu şekilde tanıştıklarını anlattı. Gökhan Bey Seda hakkında kayıp başvurusunda bulunmadığını iddia etmişti. Müge Anlı Gökhan'ın 20 Ekim 2014 yılında "Seda Karan benim akrabam oluyor, kendisine üç dört gündür ulaşamıyorum" diyerek kayıp başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Türkmenistan uyruklu üç çocuk annesi Narcan Meciyeva, 2007 yılında Türkiye'ye çalışmak için geldi. 2009 yılında "İşe gidiyorum" diyerek üç evladını geride bırakıp evden kaçan Narcan Meciyeva nerede? Dört yaşından beri annesini göremeyen Şeker, 2009'dan bu yana haber alamadığı annesini aramak için Müge Anlı'ya geldi.

Gökhan Mutlu, 23 Kasım Cumartesi günü işe gitmek için evden çıkıp bir daha dönmeyen iki çocuğunun annesi olan 9 yıllık eşi Rabia Mutlu'yu aramak için stüdyoya geldi. 13 gündür kayıp olan Rabia Mutlu, Müge Anlı'da bulundu. Rabia Hanım kayıp olmadığını, kocasının boş yere Müge Anlı'ya çıkıp onu meşgul ettiğini söyledi. Rabia Mutlu, çalışmayan kocasının yanından kaçtığını ve ondan boşanacağını açıkladı.

21 Nisan 2008'de henüz 9 yaşındayken Samsun Terme'den sırra kadem basan Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybı işlendi. Şüphe okları baba Mustafa'nın üzerine çevrildi. Baba Mustafa Kayıkçı'nın çocuğa zarar verdiği ya da onu para karşılığı evlatlık verdiği iddia edildi. Kayıp çocuğun annesi Hatice Kayıkçı da canlı yayına gelerek hakkındaki iddialara cevap verdi. Kayıp Tutku Dilara Kayıkçı'nın yayına bağlanan teyzesi şoke edici iddialarda bulundu. Çocuğun satılmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyleyen izleyici, aynı zaman kız kardeşi hakkında da bir çok iddia da bulundu.

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