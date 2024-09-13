Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında neler oldu ve 13 Eylül tarihli bölümde Çiğdem Koçyiğit bulundu mu merak ediliyor. Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ciğeri yanan bir aile, iddiaların yöneldiği komşu. 16 yaşındaki genç, kundaklandığı düşünülen evde öldü.

16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu 20 Ağustos Salı günü Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde anneannesinin evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gencin kundaklandığı düşünülen evde öldüğü iddia edildi.

Kayıp bir anne ve 'annemi ben değil sen öldürdün' diyen kardeşler. 17 yıldır ulaşılamayan Hatice Musaoğlu'na ne oldu?

Metin Başar, Hacer Demir ve Esma Sare Ersalı aranıyor...

Emekli sınıf öğretmeni 70 yaşındaki Metin Başar, 22 Temmuz'da Artvin Şavşat'tan kayboldu.

53 yaşındaki Hacer Demir, dün sabah altı sularında İstanbul Güngören'deki evinden kayıplara karıştı.

15 yaşındaki Esma Sare Ersalı, İstanbul Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi'ndeki evinden 7 Eylül Cumartesi günü kayboldu.