Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu?

14 Ekim Müge Anlı programında neler oldu ve Seyfi Birbir olayı nedir merak ediliyor. Seyfi Birbir, 1995 yılında kaybolan ve 30 yıldır kendisinden haber alınamayan oğlu Serdar'ı evlatlık verdiğini öne sürdü. Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA SEYFİ BİRBİR OĞLUNU ÖLDÜRDÜ MÜ?

Seyfi Birbir, 1995 yılında kaybolan ve 30 yıldır haber alınamayan oğlu Serdar'ı evlatlık verdiğini iddia etti. İlk yayından sonra Hacer Çınaroğlu, Seyfi Birbir hakkında suç duyurusunda bulundu. Birbir, "Cevapları arayacağım" diyerek bir süre kayboldu, ancak daha sonra programa katılarak soruları yanıtladı. Oğlunu İzmit'teki bir fuara bıraktığını itiraf etti.

Seyfi Birbir, fuarda 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı terk ettiğini ve bir buçuk yıl boyunca çocuklara tek başına baktığını, annelerinin yanlarında olmadıkları için çaresizlikten böyle bir yol seçtiğini söyledi.

Anne Hacer Çınaroğlu ise, "Ben köyde hastaydım. Tedavi görüyordum. Seninle yaşanmazdı" yanıtını verdi. Tepkilerin hedefindeki baba, "Eline poğaçasını verdim ve orada bıraktım" dedi. Sadece Serdar'ı fuara götürdüğünü, ona bir poğaça verip lunaparkta terk ettiğini ve tek başına eve döndüğünü belirtti.

Seyfi Birbir'in yakın arkadaşı Yakup Birinci, telefonla programa bağlanarak, "İzmit fuarına bilet ile giriliyordu, bilet almış mı? Yalan söylüyor, öldürmüş olabilir" sözleriyle izleyicileri şoke etti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, olayı derinlemesine incelemeye başladı.