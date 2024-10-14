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Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu?

Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Sakarya'da 30 yıldır kayıp olan oğlu Serdar'ı bulmak için Hacer Çınaroğlu, Müge Anlı'nın programına katıldı. Seyfi Birbir ile Hacer Çınaroğlu çifti, canlı yayında yüz yüze geldiler. Seyfi Birbir, oğlu Serdar hakkında dikkat çekici gerçekleri açıkladı. Peki, Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu?

14 Ekim Müge Anlı programında neler oldu ve Seyfi Birbir olayı nedir merak ediliyor. Seyfi Birbir, 1995 yılında kaybolan ve 30 yıldır kendisinden haber alınamayan oğlu Serdar'ı evlatlık verdiğini öne sürdü. Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA SEYFİ BİRBİR OĞLUNU ÖLDÜRDÜ MÜ?

Seyfi Birbir, 1995 yılında kaybolan ve 30 yıldır haber alınamayan oğlu Serdar'ı evlatlık verdiğini iddia etti. İlk yayından sonra Hacer Çınaroğlu, Seyfi Birbir hakkında suç duyurusunda bulundu. Birbir, "Cevapları arayacağım" diyerek bir süre kayboldu, ancak daha sonra programa katılarak soruları yanıtladı. Oğlunu İzmit'teki bir fuara bıraktığını itiraf etti.

Seyfi Birbir, fuarda 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı terk ettiğini ve bir buçuk yıl boyunca çocuklara tek başına baktığını, annelerinin yanlarında olmadıkları için çaresizlikten böyle bir yol seçtiğini söyledi.

Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu?

Anne Hacer Çınaroğlu ise, "Ben köyde hastaydım. Tedavi görüyordum. Seninle yaşanmazdı" yanıtını verdi. Tepkilerin hedefindeki baba, "Eline poğaçasını verdim ve orada bıraktım" dedi. Sadece Serdar'ı fuara götürdüğünü, ona bir poğaça verip lunaparkta terk ettiğini ve tek başına eve döndüğünü belirtti.

Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu?

Seyfi Birbir'in yakın arkadaşı Yakup Birinci, telefonla programa bağlanarak, "İzmit fuarına bilet ile giriliyordu, bilet almış mı? Yalan söylüyor, öldürmüş olabilir" sözleriyle izleyicileri şoke etti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, olayı derinlemesine incelemeye başladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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