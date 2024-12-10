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Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir?

Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir?
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta, 10 yıldır kayıp olan Seda Karar'ın olayı konu aldı. Seda Karar öldürüldü mü ve Seda Karar nerede soruları gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü?

İskenderun'da 2015 yılında kaybolan Seda Karar'ın ailesi, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Seda Karar'ı en son gören Gökhan Kayak şüpheli konumdaydı. Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA SEDA KARAR'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Sayısız faili meçhul cinayeti aydınlatan Müge Anlı yayınında 12 yıldır yaşadığına dair kendisinden haber alınmayan Seda Karar'ın akıbetini araştırıyor. Seda Karar'ın ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Bütün oklar Gökhan isimli şahsın üzerindeydi. Canlı yayında sıcak dakikalar yaşandı.

Evden ayrılan ve kaçtıktan bir süre sonra kendisinden haber alınmayan genç kadın, Gökhan isimli bir şahsın yanındaydı.

Gökhan'ın anlattıklarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir?

Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınına katılan Gökhan'ın 4 ya da 5 gün yanımda kaldı dediği Seda ile uzun süre sevgili oldukları kesinleşti.

Hatta öyle ki Seda'nın bir bebek beklediği de hastane kayıtlarıyla açığa çıktı. Yıllardır kendisinden haber alınamayan kadının maaş kartını kullandığını da kabul etti.

Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir?

Yalan sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Gökhan bugünkü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.

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