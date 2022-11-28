Müge Anlı'da bugün ne oldu? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 28 Kasım Bugün Müge Anlı'da ne oldu?

Bugünkü Müge Anlı programı neler yaşandı, ne oldu, itiraf ne soruları ile merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ne oldu, neler yaşandı? Konusu gündemde. İşte, Müge Anlı bugün ne oldu? Müge Anlı bugün neler yaşandı? Müge Anlı son bölümde neler oldu? Yanıtı ve Müge Anlı bugünkü itiraf haberimizde...

Müge Anlı'da bugün ne oldu? Bugünkü Müge Anlı programı neler yaşandı, ne oldu, itiraf ne soruları ile merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ne oldu, neler yaşandı? Konusu gündemde. İşte, Müge Anlı bugün ne oldu? Müge Anlı bugün neler yaşandı? Müge Anlı son bölümde neler oldu? Yanıtı ve Müge Anlı bugünkü itiraf haberimizde...

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU?

Cinayet ittifakı Müge Anlı'da bozuldu. Erdal Sakız cinayetinde üç tutuklama! Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti. ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım'' dedi.

20 Kasım'da Kocaeli Gebze'de kaybolmuştu 17 yaşındaki Yeliz Ayaz, kaybının 6. Gününde bulundu.

Babası günlerdir onu ve papağanım diye sevdiği annesini arıyordu. Kızı Esra canlı yayına bağlandı. Yıllardır annesinin şiddet gördüğünü, babasının iki eşi olduğunu, kendisinden çok çektiklerini söyledi.

Papağanım diye sevdiği karısı canlı yayında... Kocasının dön çağrısına ne yanıt verecek?

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kapı önüne kondu, sandalyede uyudu. Aydın Kul'un imdadına Müge Anlı yetişti. Aydın Bey'in damadı canlı yayında... ''Babamıza bakamayız, kusura bakmayın''

Yetkililer 75 yaşındaki adam için harekete geçti. Sosyal hizmetler Aydın Kul için stüdyoda... Eyüpsultan İlçe Sosyal Hizmetler müdürlüğüne bağlı yaşlı bakım uzmanlarından oluşan bir ekip Aydın Kul'u almaya geldi. Gün içinde uygun bir merkeze yerleşimi sağlanacak...

Kızından sonra gözaltındaki karısından da itiraf geldi. ''Erdal'ı kocam öldürdü'' Gözaltındaki isimler adliyeye götürüldü.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE

Müge Anlı bugünkü bölüm izlemek için MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973, İstanbul doğumlu Türk sunucu ve gazetecidir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.