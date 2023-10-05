6 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın acılı annesi Sona Er'in feryatları tüm Türkiye'nin yüreklerini yaktı. Arama motorlarında Müge Anlı'da Bedriye Kılıç bulundu mu? Bedriye Kılıç öldürüldü mü, olayda son durum nedir? soruları aratılıyor.

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 92 gündür haber alınamıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan olayın detayları ise merak ediliyor. Peki, Müge Anlı'da Bedriye Kılıç bulundu mu? Bedriye Kılıç öldürüldü mü, olayda son durum nedir?

MÜGE ANLI'DA BEDRİYE KILIÇ BULUNDU MU?

6 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın acılı annesi Sona Er, kızını ortadan kaldırdığını düşündüğü damadı Tayfur Kılıç'ın canlı yayında dizlerine kapanarak feryat etti.

"KIZIMA NE YAPTIN NE OLUR SÖYLE"

Tam 92 gündür kızından haber alamayan acılı anne Sona Er, canlı yayında dayanamayarak kızını ortadan kaldırdığını düşündüğü damadının dizlerine kapandı. Acılı anne Sona Er, gözyaşları içinde damadına, "Tayfur, kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor" diyerek adeta kızı için yalvardı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dizlerine kapanan acılı annenin feryatları yürekleri dağlarken şüpheli eş Tayfur Kılıç'ın kayınvalidesine sözleri yalnızca "Bilmiyorum. Bilsem söylerim" oldu. O anlarda, gözyaşlarını tutamayan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Sen üzülmüyor musun bu kadının haline? Kadın senin dizlerine kapanıyor. Bu kadına bunu yapmaya hakkın yok. Siz neden el bebek gül bebek yetiştirdiğimiz çocuklarımıza böyle davranıyorsunuz? Herkesin çocuğu kendine kıymetli, evlendiniz diye böyle davranamazsınız. Biz çocuklarımızı kapının önüne koyun diye yetiştirmiyoruz. Ne hatası var bu kadının? Sana 3 çocuk yetiştirdi, yemeğini önüne koydu diye mi?" diyerek şüpheli eş Tayfur Kılıç'a tepki gösterdi.

MÜGE ANLI BEDRİYE KILIÇ OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran acılı anne ve baba, 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kızları Bedriye Kılıç'ın 6 Temmuz'da Konya'da kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Ortadan kaybolan kadının bir haberle ilgili röportaj verdiği için eşi tarafından kıskanıldığını duyunca sessiz kalamadı.

Kılıç'ın sırf röportaj verdiği için kıskanılmasına sinirlenen Anlı "Hanımefendi orada kiraz topluyor. Yapılan haberi de izledim. Onda da hiçbir şey yok. Bir muhabir gidiyor, orada gayet güzel haberini yapıyor. Kocası bunun üzerine 'Orada niye görücüye çıktın?' diye kıskanıyor. Artık yani 'Yok devenin nalı!' diyeceğim. Kusura bakmayın bu kaba tabire ama artık o kadar da değil. Havalıymış. Nesi havalı bu kadının Allah aşkına? Ne olacak sanki? Bir de havalı olsun. Herkes mutlu olsun, neşeli olsun, konuşkan olsun" dedi.

Müge Anlı

Kıskançlık olayı karşısında şaşkına dönen Anlı, Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfun Bey'e neden kıskançlık krizine girdiğini sordu. Tayfun Bey'den "Uyarmayalım mı?" cevabını alan ünlü isim, "Uyarma artık. Sen kimsin ki? Uyarıcıbaşı mısın? Nesin? Sen kendini uyarsaydın. Kadını dövmüşsün, sövmüşsün. Ceza bile almışsın. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Kıskanacak ne var? Ne yaptın, kadını neden kıskandın?"

Tayfur Bey de diğer kadınların kameraya çıkmazken kendi karısının kameraya çıkmasına anlam veremediğini belirtti. Tayfur Bey'in tepkilerine sinirlenen Anlı, "Seninle röportaj yapmadılar diye kıskandın demek ki" diyerek tepki gösterdi. Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise "Gelinim biraz dangalaktı, 'Buralardan çekip gideceğim. Beni polis bile bulamayacak. Başımı dinleyeceğim' dedi" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.