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Müge Anlı Cihat Kılıçsokan bulundu mu? Cihat Kılıçsokan olayı ne?

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Müge Anlı Cihat Kılıçsokan bulundu mu? Cihat Kılıçsokan olayı ne?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sıkı sıkıya takip ediliyor. Müge Anlı programında yer alan Cihat Kılıçsokan ise merak konusu oldu. Her gün işlenen konularla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merak ediliyor. Peki, Müge Anlı Cihat Kılıçsokan bulundu mu? Cihat Kılıçsokan olayı ne?

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Cihat Kılıçsokan olayı ne? sorusu araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert gündeminde şimdi ise Cihat Kılıçsokan var. Vatandaşları endişelendiren olayın detayları ise merak ediliyor. Peki, Müge Anlı Cihat Kılıçsokan bulundu mu? Cihat Kılıçsokan olayı ne? İşte detaylar...

MÜGE ANLI CİHAT KILIÇSOKAN BULUNDU MU?

12. Sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Cihat, 28 Kasım Pazartesi günü Tuzla'dan kayboldu. 4 gündür haber alınamıyor diyerek Müge Anlı programına annesi ve teyzesi katıldı. Evden okula diye çıkmıştı. Cihat Kılıçsokan henüz bulunmadı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Müge Anlı Atv 3. Sayfa Gündem Haberler

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