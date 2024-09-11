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Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu?

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ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kaybolan Çiğdem Koçyiğit olayı gündeme geldi. İzmir'de 2013 yılında kaybolan Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu ve nerede soruları araştırılıyor. Peki, 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 11 Eylül Çarşamba günü neler oldu ve Çiğdem Koçyiğit olayı nedir merak ediliyor. Müge Anlı'da son bölüm hangi olaylar ele alındığı gündeme geliyor. Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA ÇİĞDEM KOÇYİĞİT OLAYI NEDİR?

11 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, yıllardır çözülemeyen kayıp dosyalarından biri olan Çiğdem Koçyiğit'in hikayesi ele alındı. 2013 yılında İzmir'de kaybolan Çiğdem Koçyiğit, kaybolduğunda 25 yaşındaydı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadı. Aradan geçen 11 yıl boyunca ailesi, genç kadının izine ulaşabilmek için çeşitli girişimlerde bulundu ancak bir sonuç elde edilemedi.

Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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