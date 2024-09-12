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Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu?

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında 12 Eylül Perşembe günü yayınlanan bölümde 11 yıldır kaybolan Çiğdem Koçyiğit'i konu aldı. Çiğdem Koçyiğit nerede, bulundu mu soruları gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, İzmir'de kaybolan Çiğdem Koçyiğit konusu ele alındı. 12 Eylül Müge Anlı'da son bölüm neler oldu ve Çiğdem Koçyiğit bulundu mu ,nerede soruları gündeme geliyor. Müge Anlı, Çiğden Koçyiğit olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, ÇİĞDEM KOÇYİĞİT BULUNDU MU?

Gözyaşları sel oldu. Müge Anlı, 11 yıldır aradıkları kardeşlerini bir saatte buldu! Çiğdem Koçyiğit, 2013 senesinde kaybolduğunda 25 yaşındaydı.

Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı, 11 yıldır kayıp olan bir kardeşi bir saatte buldu. Çiğdem Koçyiğit, 2013 yılında 25 yaşındayken kaybolmuştu ve ailesi yıllardır ondan haber almak için büyük bir çaba göstermişti. Müge Anlı'nın programında gerçekleştirilen etkili araştırmalar ve yardımlar sonucunda, Çiğdem Koçyiğit'in nerede olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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