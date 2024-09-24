Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü?

Cengiz Karademir'i kim öldürdü, karısı mı öldürdü soruları gündeme geliyor. 24 Eylül Salı günü yayınlanan Müge Anlı programında Cengiz Kandemir'in ölümü konu alındı. Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, CENGİZ KANDEMİR OLAYI NEDİR?

Babalarının ölümünde annelerinden şüphelenen 4 evlat. 5 çocuk babası cinayet kurbanı mı?

47 Yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Karademir 1 Haziran 2019 günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Babalarının ölümünde anneleri ve sevgilisinden şüphelenen 4 kardeş gerçeklerin ortaya çıkması için Müge Anlı'nın kapısını çaldılar.

CENGİZ KANDEMİR ÖLDÜRDÜLDÜ MÜ?

Cengiz Karademir, 5 çocuk babasıydı ve 1 Haziran 2019'da Gaziantep'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Karademir'in çocukları, "Babamızın kanı yerde kalmasın" diyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Olayın arkasında, Cengiz Karademir'in eşi Emine Hanım ile olan boşanma süreci büyük rol oynuyor. Boşanma sonrası Emine Hanım, Alper adında biriyle evlendi ve sonrasında Şeyhmus Aslantaş ile ilişki yaşamaya başladı. Olay günü, Naime'ye "Babama uyku ilacı ver" denildiği ve Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü iddia ediliyor.

Aile içi çatışmalar, Naime ile Emine Hanım arasındaki anlaşmazlıkla gün yüzüne çıktı. Emine, Naime'nin sevgilisini şikayet edince, Naime de "Sen sevgilimi ihbar edersen, babama yaptıklarınızı anlatırım" diyerek karşılık verdi. Bu tehdit sonrası, olayın detayları Müge Anlı'nın programında gündeme geldi. Ayrıca, Cengiz Karademir'in kardeşi Gündüz Karademir'in 20 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürüldüğü ve cenazesinin yapılan kazılar sonucu bulunduğu da programda tartışıldı.