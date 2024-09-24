Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Gaziantep'te gerçekleşen Cengiz Kandemir cinayeti gündem oldu. Kandemir'in boğularak öldürüldüğü iddia ediliyor ve eşi suçlanıyor. 24 Eylül tarihinde yayınlanan programda bu şüpheli ölüm detaylı olarak araştırılıyor. Cengiz Kandemir'i kimin öldürdüğü ve cinayetin son durumu merak ediliyor. Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? Detaylar haberimizdedir...

MÜGE ANLI, CENGİZ KANDEMİR'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Cengiz Karademir, 5 çocuk babasıydı ve 1 Haziran 2019'da Gaziantep'te şüpheli bir ölümle hayatını kaybetti. Çocukları, adalet arayışıyla Müge Anlı'nın programına başvurdu. Olayın arkasında, Karademir'in eşi Emine Hanım ile yaşadığı boşanma süreci ve sonrasında gelişen olaylar önemli bir yer tutuyor. Emine Hanım, boşandıktan sonra Alper adında biriyle evlendi, ardından Şeyhmus Aslantaş ile ilişkiye girdi. İddialara göre olay günü Naime'ye, "Babama uyku ilacı ver" denilerek plan yapıldı ve Karademir boğularak öldürüldü.

Aile içinde yaşanan çatışmalar ise Naime ile Emine arasındaki gerilimle açığa çıktı. Emine, Naime'nin sevgilisini ihbar edince, Naime "Sevgilimi ihbar edersen, babama yaptıklarınızı anlatırım" diye karşılık verdi. Bu tehdit sonrası olay Müge Anlı'nın programında detaylarıyla gündeme taşındı. Ayrıca, Cengiz Karademir'in kardeşi Gündüz Karademir'in 20 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürüldüğü ve cenazesinin kazılar sonucunda bulunduğu bilgisi de programda paylaşıldı.

CENGİZ KANDEMİR OLAYINDA SON DURUM NE?

Gaziantep'te 47 yaşındaki Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü, aileyi derinden sarstı. 1 Haziran 2019 tarihinde Şehitkamil ilçesindeki evinde hayatını kaybeden 5 çocuk babası Karademir'in ölümü, geride kalan 4 çocuğunun şüpheleriyle yeni bir boyut kazandı. Çocuklar, babalarının ölümünden anneleri ve onun sevgilisi Şeyhmus Aslantaş'ı sorumlu tutarak gerçeğin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Aile içindeki gerginlik ve boşanma sürecinde yaşananlar, olayın arka planında önemli bir yer tutuyor. Çocuklar, adalet arayışlarını sürdürürken, Müge Anlı'nın programında olayın detayları tartışılmaya başlandı.