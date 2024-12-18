Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 18 Aralık Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezakat Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. İddiaların odağındaki baba Yusuf sırtı kameraya dönük bir şekilde canlı yayına katıldı.

14 yaşındaki Yusuf Güçlü motosiklet almayan babasına küsüp Manisa'daki evinden kayıplara karıştı. 37 gündür evladına ulaşamayan Baba Mehmet Sait Manisa'dan Adana'ya, Adana'dan ise Konya'ya gittiği iddia etti.

17 yaşındaki Baran İnan İstanbul'dan kayıplara karıştı. Annesi onu aramak için stüdyoya geldi. Baran'ın küçük yaşlardan beri çalışıp 750 Bin lira değerinde altın aldığı, annesinin misafiri olarak evlerine giren bir yabancının altınları çalıp kayıplara karıştığı, Baran'ın da annesine sinirlenip evi terk ettiği açıklandı.

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