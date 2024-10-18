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MÜGE ANLI CANLI YAYIN 18 EKİM | ATV canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI CANLI YAYIN 18 EKİM | ATV canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 18 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 18 Ekim Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

23 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Ateş, 15 Eylül'de Gaziantep'ten kayıplara karıştı. Genç kadının babası Metin ve kocası Fırat onu aramak için stüdyoya geldi. 2 evladını bırakıp eşine "beni tatile çıkmış farz et" diyerek evden kaçan genç kadının değişik uygulamalar kullandığı konuşuldu.

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için stüdyoya geldi. Kayıp çocuğun evlatlık mı verildiği yoksa öz babası Seyfi tarafından mı "öldürüldüğü" tartışıldı. Hacer Hanım ve Seyfi Bey'in yanı sıra Hacer Hanım'ın kız kardeşi, Şennur ve Hacer ve Seyfi çiftinin büyük oğlu Erdal da stüdyodaydı. Taraflar canlı yayında yüzleşti ve 30 yıl önce kaybolan çocuk ile ilgili tansiyon düşmedi.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN 18 EKİM | ATV canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

Evden incir toplamaya gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Yakup Ünal bulundu. Hangi şehirde olduğun bilinmeyen Yakup Ünal, "Ben başka bir kadın için gitmedim. Beynimde tümör çıktı. Karım Zeynep'i üzmemek için gerçekleri anlatmadım" dedi.

Serpil Göbe, 25 yaşındaki kızı İrem'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kızının geleneksel türk el sanatları öğrencisi olduğunu söyleyen anne kızının son zamanlarda hareketlerinin değiştiğini ve ritüellerle uğraştığını anlattı. Kızının boynunda tılsımlar taşıdığını söyleyen anne Serpil Göbe'nin anlattıkları herkesi şaşırttı.

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