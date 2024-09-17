Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki!

Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı canlı izle ve 17 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı canlı izle! 17 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Müge Anlı izleyicisinin dikkati sayesinde bulundu. Saliha Yılmaz, günler sonra ablasına kavuştu.

53 yaşındaki yüzde 90 zihinsel engelli Hacer Demir 12 Eylül günü İstanbul Güngören'deki evinden kayboldu. Onu aramak için abla Saliha Yılmaz Müge Anlı'ya başvurmuştu. 12 Eylül'de İstanbul'dan kaybolan zihinsel engelli kişi dikkatli bir izleyicinin ihbarıyla bulundu. %90 zihinsel engelli kadına sevgi izi yapıldı.

15 yaşındaki çocuk yayının ardından bulundu. 2 şahıs çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlaması ile gözaltına alındı.

15 Yaşındaki Esma Sare Ersalı, İstanbul Küçükçekmece'deki evinden 7 Eylül Cumartesi günü kaybolmuştu. 15 yaşındaki çocuk yayının ardından bulundu. 2 şahıs çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlaması ile göz altına alındı.

Hatice Musaoğlu'nun çocukları canlı yayında yüzleşiyor. 'Ağabeyim, anneme silah çekmişti'

Sevim Terzi, kardeşiyle arası bozulmasın diye baba malından istemediğini ama Aydın'ın babası öldükten sonra maaş kartını alabilmek için annesine silah çektiğini iddia etti. Aydın Bey bu iddiaları yalanladı.

Yangına ilk müdahale etmeye çalışan komşu konuştu. 'Büyük bir yangındı içeri giremedik'

Komşulardan biri Yaşar'ın sinirli biri olduğunu, daha önce de kendi çeşmelerini kırdığını anlattı. Komşu Emine Çataloğlu da "Yaşar, köylünün suyunu kesti bu yüzden yangına müdahale edemedik. Ev o kadar çabuk yandı ki müdahale bile edemedik. Normalde o kadar çabuk yanmaması lazım" dedi.