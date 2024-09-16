MÜGE ANLI CANLI YAYIN 16 EYLÜL | Müge Anlı son bölüm neler oldu? Müge Anlı canlı izleme linki!

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

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MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ciğeri yanan bir aile, iddiaların yöneldiği komşu. 16 yaşındaki genç, kundaklandığı düşünülen evde öldü.

16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu 20 Ağustos Salı günü Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde anneannesinin evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gencin kundaklandığı düşünülen evde öldüğü iddia edildi.

Kayıp bir anne ve 'annemi ben değil sen öldürdün' diyen kardeşler. 17 yıldır ulaşılamayan Hatice Musaoğlu'na ne oldu?

Metin Başar, Hacer Demir ve Esma Sare Ersalı aranıyor...

Emekli sınıf öğretmeni 70 yaşındaki Metin Başar, 22 Temmuz'da Artvin Şavşat'tan kayboldu.

53 yaşındaki Hacer Demir, dün sabah altı sularında İstanbul Güngören'deki evinden kayıplara karıştı.

15 yaşındaki Esma Sare Ersalı, İstanbul Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi'ndeki evinden 7 Eylül Cumartesi günü kayboldu.