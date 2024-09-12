MÜGE ANLI CANLI YAYIN 12 EYLÜL | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Müge Anlı canlı izleme linki!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı canlı izle ve 12 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Yasak aşkı Seher ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak evden kaçan eşini bulmak isteyen Abdülhalim'in jigolo olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı canlı izle! 12 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gözyaşları sel oldu. Müge Anlı, 11 yıldır aradıkları kardeşlerini bir saatte buldu! Çiğdem Koçyiğit, 2013 senesinde kaybolduğunda 25 yaşındaydı! "Artık dayanamıyorum!"

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26 yıllık eşi Leyla Eliş'in kaybolmasının ardından 7 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Seher ile Müge Anlı'nın programına çıkan Abdülhalim, "Ben izin günlerimde kadınlarla buluşup para alıyordum, eşim de buna razıydı. Bazen turşu, peynir, zeytin, salamura alıyordum. O an evde ne varsa... Ben zorla almıyorum. Eşim turşu ve yaprak sevdiği için alıyordum. Eşimin rızası olmadan İstanbul'da bir yere gidemezdim. Onun rızası var ama şimdi her şeyi inkar ediyordu. Karım beni para karşılığına başka kadınlara satıyordu. O beni satıyor ben ne yapayım?" dedi.

Kadınlardan gelen yardımlarla faturalarının ödendiğini, hatta yiyecek yardımı bile aldığını dile getirdi. Ancak maddi destek kesildiğinde evde huzurun bozulduğunu ve eşinin kendisini terk ettiğini belirtti. Jigolo olduğu ortaya çıkan Abdülhalim, hayatına yasak aşkı Seher ile devam etmek istediğini söyleyerek "Ben ikinci baharımı yaşamak istiyorum, helalimle çalışacağım. Tövbe ettim. Bana 6 ayda 60 yıllık huzur verdi. Karımdan görmediklerimi Seher'den gördüm. Karımla anlaşmalı boşanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.