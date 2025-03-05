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Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 5 Mart ATV Müge Anlı izleme linki

Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 5 Mart ATV Müge Anlı izleme linki
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Ünlü televizyon sunucusu Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve 5 Mart tarihli ATV yayınının izleme linki merak ediliyor. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve kayıp vakaları ele alınırken, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5 Mart 2025 Çarşamba günü canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Müge Anlı canlı izle seçenekleriyle programı takip edenler, yeni bölümde ele alınan ilginç konulara tanık oldu. Müge Anlı son bölümde işlenen olaylar, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? 5 Mart ATV Müge Anlı izleme linki!

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

35 yaşındaki Ece Gürel Pazar günü evinden ayrılarak Belgrad ormanına dolaşmaya gittiği, sonrasında kaybolduğunu söyleniyor. Ece Gürel'in Pazar günü arkadaşına ormandan fotoğraflar attığı sonrasında kayboldum dediği öğreniliyor. Arama çalışmaları başlatılan Genç kadından bir iz aranıyor.

Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 5 Mart ATV Müge Anlı izleme linki

Birinin kaybı diğerinin ölümünde pekçok şüphe bulunan baba-oğulla ilgili soru işaretleri yayında gündeme gelirken Safiye Ünlütaşkıran'ın bir ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Ekibe ulaşan bir görgü şahidi bildiklerini anlattı.

Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 5 Mart ATV Müge Anlı izleme linki

İddiaların odağındaki eşi ve kayınbiraderi canlı yayında... Kayınbirader Enes hakkındaki iddiaları yanıtladı. Eniştesinin arabasında şırınga bulduğunu yasaklı madde kullandığını öğrendiğini söyledi. Mehmet Demir'in fabrikasına gizlice girmeye çalıştığı iddiasını kabul etmedi. Fabrikadan ruhsatı olmadığı için silahı aradığını söyledi.

Müge Anlı canlı izlemek için tıklayınız.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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