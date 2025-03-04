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Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 4 Mart ATV Müge Anlı izleme linki

Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 4 Mart ATV Müge Anlı izleme linki
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Müge Anlı'nın 4 Mart tarihli bölümü ATV'de yayınlandı. Son bölümde yaşananlar ve programın izleme linki merak konusu oldu. Müge Anlı'nın son bölümünü izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesinden programı canlı olarak takip edebilirler.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4 Mart 2025 Salı günü canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Müge Anlı canlı izle seçenekleriyle programı takip edenler, yeni bölümde ele alınan ilginç konulara tanık oldu. Müge Anlı son bölümde işlenen olaylar, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? 4 Mart ATV Müge Anlı izleme linki!

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4 Mart 2025 Salı günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökhan Toga, TikTok'tan tanıştığı kişi tarafından dolandırılma iddiası ile Müge Anlı'ya geldi. İddiasına göre internetten tanıştığı kişiyle evlilik hayali kurduğunu ama dolandırıldığını söyledi. Suna isimli kişinin kendisinin 12 yıllık birikimini alıp gittiğini geri getirmesini istediğini söyleyerek çağrıda bulundu.

Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 4 Mart ATV Müge Anlı izleme linki

Derya Deniz yayın sonrası annesi ve teyzesiyle görüştü. Genç kız eve geri dönmeyeceğini ama ailesiyle görüşeceğini söyledi. Annesinin gözyaşlarına bakmadan yanından ayrıldı.

Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 4 Mart ATV Müge Anlı izleme linki

Mehmet Demir'in eşi ve ailesi canlı yayında... Gülbahar Demir, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, kafasını dinlemek için gitmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Mehmet Demir'in yasaklı madde kullandığını iddia etti. Yayına bağlanan kayınbirader Ener, Mehmet Demir'le arasının iyi olduğunu anlattı. Bir tartışmadan sonra sinirle 'onu öldüreceğim' dediğini söyledi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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