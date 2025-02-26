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MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı son bölümde neler oldu? 26 Şubat Müge Anlı ATV izleme linki

MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı son bölümde neler oldu? 26 Şubat Müge Anlı ATV izleme linki
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Müge Anlı'nın 26 Şubat tarihli son bölümü merak konusu oldu. ATV'de yayınlanan ve çözülmemiş olayları çözmeye çalışan Müge Anlı'nın bu bölümünde neler yaşandığı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Müge Anlı'nın bu bölümünü izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı izleyebilirler.

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Şubat tarihli bölümüyle yine gündem oldu. Programın son bölümünde işlenen olaylar ve yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Müge Anlı canlı izle seçeneğiyle programa nasıl ulaşabilirsiniz? Müge Anlı son bölümde neler oldu? Sorusu, programın takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran'ın ailesi Safiye: "Mahir'i siz arayın ben gidiyorum!" diyerek yayına katılmama kararı aldı. Şüpheli hareketleriyle hedeflerin odağı haline gelen annenin evladı için hiçbir çaba göstermemesi herkesi şaşırttı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınına bağlanan bir kişinin yaptığı açıklamalar stüdyoda gözyaşlarına sebep oldu. Duydukları karşısında hem izleyiciler hem de stüdyodakiler buz kesti.

Canlı yayına bağlanan bir kişi ihanet iddialarını doğrulayarak, kimsenin bilmediği bir bilgiyi canlı yayında aktardı.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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