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ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 3 Şubat ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 3 Şubat ATV Müge Anlı canlı izleme linki!
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Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve 3 Şubat tarihli ATV canlı izleme linki merak konusu oldu. Programın son bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 3 Şubat Pazartesi ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı son bölümde neler oldu? 3 Şubat ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hassi Hanım, 1990 yılında doğduktan hemen sonra kayınvalidesi tarafından Erzurum Numune Hastanesi'ne bırakılan ve "Erbay Güneş" adıyla evlatlık verilen oğlunu aramak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Henüz 13 yaşındayken çocuk gelin olmaya zorlanan Hassi Hanım, kaybettiği oğlunu da eşinden dünyaya getirdiğini ama evlenmeden önce hamile kaldığı için kayınvalidesinin buna bir türlü inanmadığını anlattı. Hastaneye bırakılan bebeğin babası Mehmet Emin Bey, bugün stüdyoya geldi.

Yayına bağlanan bir izleyici adı Erbay olup Yusuf olarak değiştirtilen ve 1990'da Erzurum'dan evlat edinilen birini tanıdığını açıkladı. İzleyici, "Evlatlık verilen çocuğun evlat edinildiğini bilip bilmediğini bilmiyorum. Bu kadar tesadüfün de olacağını sanmıyorum. Müge Anlı ekibine güveniyorum" dedi.

Müge Anlı canlı yayında güzel haberi verdi. Yusuf denilen kişiye ulaştıklarını, Yusuf'un "Ben her zaman evlatlık olduğumdan şüphelendim. Ergenliğimden beri doğum evraklarımı araştırıyorum. Ailem ise benim evlatlık olmadığımı, benden önce doğan kardeşlerimin vefat ettiğini söyledi. Adımın mahkeme kararı ile değiştirildiğini öğrendim"dedi. Müge Anlı ekibinin açıklaması üzerine stüdyoda gözyaşları sel oldu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

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