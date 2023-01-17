Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle! 17 Ocak Müge Anlı bugünkü bölümde neler oldu?

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı canlı yayın ile ekranlara geliyor. Müge Anlı programını canlı izlemek isteyenler Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle araştırması yapıyor. İşte Müge Anlı bugünkü canlı yayını!

Müge Anlı canlı izle! Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı canlı yayın ile ekranlara geliyor. Müge Anlı programını canlı izlemek isteyenler Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle araştırması yapıyor. İşte Müge Anlı bugünkü canlı yayını hakkında detaylar...

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünü canlı yayın ile izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Müge Anlı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Müge Anlı canlı izleme keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

MÜGE ANLI CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayın ile ATV'de yayınlanmaktadır. ATV kanalından veya ATV resmi web sitesinden Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı olarak seyredebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI NEDİR?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973, İstanbul doğumlu Türk sunucu ve gazetecidir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.