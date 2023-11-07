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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 7 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 7 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 7 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapmıştır.

7 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Seveni mi sevecek yoksa gözyaşı mı dökecek? İki arada kalan Volkan ne yapacak?

Gülcan Hanım ailesine seçecek Volkan'ı bırakıp giderken Volkan Bey ise sevdiğini söyledi. Çocuğunun annesi olan Melike, Volkan'a 'çocuğumuzu alıp gidiyoruz' derken Volkan Bey ise 'benden uzak dur ben Gülcan'ı seviyorum' dedi.

Bilgehan çiftinin Müge Anlı'ya tatlı sürprizi.

Hikayelerinin kahramanlarına sürpriz yapmak için yayına gelen genç çift, kendilerine yardım edildiği için çok mutlu olduklarını, evlerini kurduklarını

çalıştıklarını söylediler. Herşey için teşekkür eden Bilgehan çifti baklava getirerek Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Kayıp aşçının eski iş arkadaşı konuştu. 'Sevgilim dediği Derya'ya kolye seçtik'

Kayıp aşçının eski iş arkadaşı konuştu. Kadın, 'Derya'yı sevgilisi olarak biliyorduk hatta gidip ona kolye aldık' dedi.