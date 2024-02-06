Müge Anlı CANLI İZLE! 6 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 6 Şubat Müge Anlı Canlı izleme linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 6 Şubat Müge Anlı canlı izleme linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 6 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI CANLI İZLE!
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.
MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?
- Ankara'da sırra kadem basan Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracının içinde görülen iki kişinin programda ortaya çıkmasıyla Hasan Hüseyin Çelik'e ne oldu sorusu da yanıt buldu. 50 yaşındaki iki çocuk babası adam cinayet kurbanı oldu. Öldürülüp parası tatilde harcanan Hasan Çelik'in katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 18 yaşındaki Ceylan Koca bulundu. Yayına bağlanan 2 aylık hamile kadın güvenli yerde olduğunu, eşinin kendisine şiddet uyguladığı için gittiğini söyledi. Eşi Mustafa bunun doğru olmadığını söylerken anne Gülden Hanım ise, kızına 'sen gel ben seni ona vermem dedi. Ceylan Koca annesinin yanına gideceğini söyledi.
- Tamcihan ve Sibel Hanım kızlarını aramak için stüdyodaydı. Kızlarının liseden yakın arkadaş olduklarını, sürekli görüştüklerini evden kaçmaları için bir sebep olmadığını söylediler. Kızlarına seslenen anneler bir an önce bulunmasını istedi.
- 18 yaşındaki Gülistan'a 262 gündür ulaşılamıyor. 18 yaşındaki Gülistan'ı aramak için yayına gelen annesi Emine Hanım, kızının Mayıs'tan beri olmadığını, ağabeyinin patronuyla kaçtığını ama onunda evli olduğunu söyleyerek bir an önce geri gelmesini istedi.
- Gökhan Tombak cinayetinde taraflar yüzleşiyor
- Üfürükçü olarak adı geçen kişi canlı yayında