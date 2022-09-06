Müge Anlı Canlı İzle! 6 Eylül Müge Anlı Canlı yayın! Müge Anlı bugünkü bölümü canlı izle! Müge Anlı 6 Eylül canlı izleme linki!

Atv ekranlarının en sevilen ve sıkı sıkıya takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu başladı. Merakla bekleyen izleyici programın başlamasıyla ekranlara kitlendi. Geçtiğimiz sezonda da çoğu esrarengiz, çözülemeyen sırları çözmüş ve cinayetlerin arka planını göz önüne çıkartmıştı. Her olay büyük bir gündem oluyordu. Şimdi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert başlıyor. Müge Anlı Canlı izle! 6 Eylül Müge Anlı canlı yayın! Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı canlı izleme linki!

MÜGE ANLI NE ZAMAN?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk sunucu ve gazeteci.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.[7] Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu. 1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.