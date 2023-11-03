ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı Canlı İzleme linki araştırılırken Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak ediliyor. 3 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linki ve Müge Anlı Canlı İzle konuları sık sık gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı CANLI İZLE! 3 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 3 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 3 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 3 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

3 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gülcan Hanım günler sonra annesinin yanında. Volkan bugün yayına gelmeseler Kıbrıs'a gideceklerini evlerini ayarladıklarını söyledi. Anne Gönül Hanım, Gülcan'ın pişman olacağını geri geleceğini söylerken torunlarının olduğunu bir tanesinin de yeni doğacağını anlattı. Gülcan Hanım, çocuğu yüzünden kaçtığını 'anne bu adamdan bir türlü boşanamadın' dediği için gittiğini söyledi.

Volkan Bey'in birliktelik yaşadığı Melike Hanım canlı yayında...

'Sevgilisi evliyken birini kaçırdı'

Melike Hanım, Volkan'ın evliyken kendisi kaçırdığını söylerken anne ve babasının Volkan'a market açtığını onun orada uyuşturucu sattığını söyledi.

Çocuğunun Volkan'dan olduğunu söylerken Volkan'ın emin değilim benden olduğuna demesi üzerine sesler yükseldi. DNA testine hazır olduğunu söyleyen kadın iftira atıyor dedi.

Okul üniformasıyla kayıplara karışmıştı.

14 yaşındaki kız bulundu.

Anneanne ve dayısı 14 yaşındaki kızı aramak için yayına gelmişti. Dikkatli bir izleyici sayesinde bulunan küçük kız 31 Ekimde Bağcılar'dan kaybolmuştu. Kısa sürede gelen güzel haber küçük kızın bir avm yakınında görüldüğüydü. Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gelen dayı, yeğenini teslim alarak Müge Anlı'ya çok teşekkür etti.