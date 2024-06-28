MÜGE ANLI CANLI İZLE! 28 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'nın 28 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kayıp kişilerin aileleri stüdyoya geldi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı kayıpları aradı.

Muhannet El Muhammet nerede? 17 yaşındaki genç havadan ve karadan arandı.

5 yıldır kayıptı, Müge Anlı'da bulundu. Kadir Topçu canlı yayında annesiyle konuştu.

Babası hayatından endişe ediyordu. 19 yaşındaki genç kız bulundu.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ