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Müge Anlı Canlı İzle! 28 Aralık Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın! Müge Anlı 28 Aralık canlı izleme linki!

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip etmek için ATV kanalının resmi internet sitesi üzerinden canlı yayına ulaşabilirsiniz.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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