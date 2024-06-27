MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 27 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'nın 27 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya 4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Sevil Çetinkaya'yı aramak için stüdyoya gelen kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablaların arkadaşı olan İsmail Gezer'den şüphelendiklerini söyledi. Stüdyoya gelen ve karşı taraf ile yüzleşen İsmail Gezer'in "Beni burada zorla tutuyorlar" diyerek polisi aradığı ortaya çıktı. İsmail Gezer'in kaçmak için polisi aradığı söylenirken, Müge Anlı, binanın güvenli olduğunu ve kimsenin burada zorla tutulmayacığını söyledi.

4 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Sevil Çetinkaya'nın boşanmak üzere olduğu eşi Ayhan Çetinkaya'da canlı yayına katıldı. Ayhan Çetinkaya, kayıp eşinin İsmail Gezer'e vekâlet vermesinin mümkün olmadığını, Sevil Çetinkaya'nın parasını kaptıracak bir kadın olmadığını söyledi. İsmail Gezer'in "Sevil'i en son Afyonkarahisar'a bıraktım" diyerek hedef şaşırttığını söyleyen Ayhan Çetinkaya, önemli açıklamalarda bulundu.

Sevil Çetinkaya kaybının baş şüphelisi İsmail Gezer'in kendisini dolandığını söyleyen Turgay Bey canlı yayına katıldı. Annesinin tarlasını satmak için İsmail Gezer ile iletişim kurduğunu söyleyen Turgay Bey, İsmail'in kendi imzasını taklit ettiğini söyledi.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ