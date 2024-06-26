MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 6 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'nın 26 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ercan Bey, 27 yıllık eşi Gül Polat'ın iki çocuğu yanına alarak dört ay önce evden kaçtığını, onu aramak için programa geldiğini söylemişti. Yayına bağlanan Gül Polat, Ercan'ın kendisini iki kere bıçakladığını iddia etmişti. Ercan Bey'in iddialarına cevap vermek isteyen Gül Polat ve kızı Selcan canlı yayına geldi. Eşinin evleri kendi üstüne alıp gittiğini söyleyen Ercan Bey, Müge Anlı'nın kendisine söylediği oturma izni teklifini kabul ettiğini söyledi. 12 ve 13 yaşındaki çocuklarından DNA testi istediğini söyleyen Ercan Bey büyük tepki çekti.

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya 4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Onu aramak için kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya Müge Anlı'dan yardım istedi. Sevil Çetinkaya'yı en son gören arkadaşı ve evinin satılmasında aracı olan İsmail Gezer den şüphelendiğini söyleyen kardeşler önemli açıklamalarda bulundu. Şüphelerin odağındaki isim İsmail Gezer canlı yayında gelerek aile ile karşı karşıya geldi. Müge Anlı, Sevil Çetinkaya'nın kaybının şüphelisi olan İsmail Gezer'e parasının kaynağını sordu. Kumar oynadığını söyleyen İsmail Gezer, Sevil Çetinkaya kaybıyla alakası olmadığını belirtti.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ