MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 25 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'nın 25 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 25 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Savaş Diricanlı, 28 yıl önce kendisinden habersiz bir şekilde dünyaya gelen oğlunu aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 29 yıl önce amcasının baldızı Banu Çamca ile ilişki yaşadığını söyleyen Savaş Bey, bu birliktelikten bir çocukları olduğunu ve bu gerçeği 25 yıl sonra öğrendiğini anlattı.

Gaziantep'ten gelen Ercan Bey, 27 yıllık karısının evlerini satıp Antalya'dan ev alarak iki çocuğu ile kayıplara karıştığını söyledi. İddiaların odağındaki Gül Polat, canlı yayına bağlanarak, Ercan'ın kendisini iki kere bıçakladığını iddia etti. Ailesinin zoru ile yıllar önce Ercan ile evlendiğini söyleyen Gül Polat, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Ercan Bey'in kötü bir baba olduğunu ve onun yüzünden psikolojik sorunlar yaşadıklarını anlatan Selcan Hanım yayına bağlandı. Selcan Hanım babasının yıllarca kendilerine eziyet ettiğini, annesinin babasını aldatmadığını söyledi.

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya'ya 4 Mayıs'tan beri ulaşılamıyor. Onu aramak için kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen Sevil Hanım'ın Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki annesini, yanında İsmail adında bir erkek arkadaşıyla ziyaret ettiği, ardından kayıplara karıştığı öğrenildi.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ